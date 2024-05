Grazie a People possiamo vedere delle nuove immagini dal set di Michael, film biografico basato sulla vita di Michael Jackson prodotto dalla Lionsgate assieme a Graham King di GK Films (Bohemian Rhapsody) e agli esecutori degli eredi dell’artista John Branca e John McClain.

Nelle foto in questione, che potete vedere le foto cliccando sull’immagine qua sotto, vediamo Jaafar Jackson nei panni del Re del Pop:

Jaafar Jackson as Michael Jackson in MICHAEL. Photo Credit: Kevin Mazur

A interpretare il padre Joe Jackson sarà Colman Domingo, mentre Nia Long sarà sua madre Katherine Jackson. Juliano Krue Valdi interpreterà Michael da piccolo, mentre Miles Teller sarà l’avvocato John Branca. Alla regia del film Antoine Fuqua, che ha così commentato l’immagine: “Abbiamo messo insieme un incredibile team di artisti per questo progetto – trucco e parrucco, costumi, fotografia, coreografie, luci, tutto quanto – e ci sono persone che conoscevano Michael e che lavoravano con lui che torneranno a lavorare insieme in questo film. Ma soprattutto, è Jaafar che incarna Michael. Si va oltre la somiglianza fisica. È lo spirito di Michael che torna, in una maniera magica.”

Il film verrà distribuito da Universal in tutto il mondo, mentre Lionsgate si occuperà del lancio negli USA e in Giappone.

Diretto da Antoine Fuqua, Michael arriverà al cinema il 18 aprile 2025.

