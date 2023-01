Michael Jackson: suo nipote Jaafar Jackson interpreterà il Re del Pop nel biopic di Antoine Fuqua

Poco più di dieci giorni fa pubblicavamo un aggiornamento sul biopic autorizzato di Michael Jackson prodotto dalla Lionsgate assieme a Graham King di GK Films (Bohemian Rhapsody) e agli esecutori degli eredi dell’artista John Branca e John McClain. Il tutto riguardava il fatto che era stato annunciato il nome del regista incaricato di dirigere il progetto, Antoine Fuqua (Training Day, Emancipation), ed era stato svelato il titolo scelto: Michael.

Deadline scrive ora che è stato trovato anche il protagonista della pellicola, colui che interpreterà il Re del Pop. Sarà Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson, a vestire i panni dello zio nel film. Il cantautore, di 26 anni, è il figlio del fratello della popstar, Jermaine Jackson (al tempo membro dei Jackson 5).

Il film verrà scritto da John Logan, candidato a tre premi Oscar. Stando a Graham King non sarà una versione “all’acqua di rose” della vita del Re del Pop: Logan, dopotutto, ha già lavorato a The Aviator in cui Howard Hughes non veniva dipinto come un santo e non venivano nascoste né le sue ossessioni né la sua malattia mentale. La scomparsa di Michael Jackson tuttavia, avvenuta il 25 giugno del 2009, è ancora piuttosto recente (il film potrebbe uscire per i 15 anni dalla sua morte) ed è ancora una delle popstar che vendono più dischi ogni anno.

La lavorazione del lungometraggio dovrebbe cominciare quest’anno, con la fotografia di Robert Richardson, frequente collaboratore di Fuqua. Il regista, all’inizio della sua carriera, ha diretto video musicali di star come Prince, Lil’ Wayne, Stevie Wonder e Toni Braxton, prima del suo debutto al cinema con Training Day.

Qua sotto potete vedere un video musicale di Jaafar Jackson.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Deadline