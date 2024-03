In una recente intervista con GQ, Michael Keaton ha parlato della decisione di Tim Burton di sceglierlo per il ruolo di Batman, una scelta che non fu accolta bene dai fan, come mostra un video dell’epoca:

Fans’ thoughts on Michael Keaton casting as Batman in 1989 pic.twitter.com/RGTtAVXfpo — Historic Vids (@historyinmemes) March 22, 2024

L’attore ha spiegato che anni e anni fa non solo fu stupito dalla scelta di Burton, ma inizialmente anche dalla decisione di realizzare un film su Batman:

Il fatto è che Tim aveva deciso che voleva proprio me. Non capisco come mai le persone debbano per forza dire la loro in merito, sia in positivo che in negativo. Ma, cavolo, fu una mossa con le palle da parte sua all’epoca, lo riconosco. Poi c’era anche il fatto che avevamo un ottimo rapporto lavorativo dopo Beetlejuice, sicuramente sentiva che potevamo farcela insieme anche in questo nuovo progetto. Sapeva che lavoravamo bene insieme.

