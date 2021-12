LEGGI ANCHE – Batgirl: Michael Keaton sarà Batman anche nel film di HBO Max

Una manciata di ore fa abbiamo riportato la notizia suche, in aggiunta a The Flash, tornerà a vestire i panni di Batman anche in, il film che la Warner ha in cantiere per la piattaforma streaming HBO Max.

In un’intervista rilasciata a Variety e focalizzata, principalmente, sulla serie disponibile su Disney+ Dopesick – Dichiarazione di dipendenza (LEGGI LA RECENSIONE), dove interpreta il Dr Samuel Finnix, Michael Keaton ha parlato però anche del perché abbia accettato di tornare nei panni dell’icona della DC Comics che ha già impersonato nei due leggendari film di Tim Burton Batman e Batman – Il ritorno.

Mi sono domandato “Come sarebbe” o “E se dovessi interpretarlo ancora?”. Ma il fatto di essermi posto queste domande perché ero curioso non significava che volessi necessariamente farlo. Per questo c’è voluto molto tempo. Non mi sono limitato a dire “Lo farò!”. Doveva essere un progetto valido e doveva esserci una buona ragione.

Il progetto di Batgirl era stato affidato a Joss Whedon, poi in seguito a svariate accuse di comportamenti inappropriati mosse nei confronti del regista e sceneggiatore è passato nelle mani di Adil El Arbi e Bilall Fallah, che lavoreranno sulla base di una sceneggiatura di Christina Hodson.

In The Flash che, lo ricordiamo, è diretto dal regista dei due capitoli di IT Andrés Muschietti, non tornerà solo il Batman di Michael Keaton, ma anche quello di Ben Affleck. È decisamente più recente la news che Michael Shannon e Antje Traue torneranno a interpretare Zod e Faora dopo essere apparsi entrambi ne L’Uomo d’Acciaio nel 2013.

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda del film!