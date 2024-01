Michael Mann è ora nelle sale con il suo ultimo film, Ferrari, in cui Adam Driver interpreta il magnate dell’automobile Enzo Ferrari.

Uno dei film più importanti del regista è sicuramente Heat (1995) con Robert De Niro, Val Kilmer e Al Pacino. Racconta Mann di essere al lavoro su quello che definisce “un prequel e un sequel” del film e che ha intenzione di girarlo nel 2024.

E proprio riflettendo su Heat dice a proposito di Val Kilmer:

Non so come Val Kilmer riuscisse a tollerare di essere Val Kilmer. In ogni scena, un attore e un regista analizzano la scena. Qual è l’azione o cosa vuole questo personaggio? A volte è nel testo; a volte è nel sottotesto. Val aveva sette o otto reazioni e modalità diverse, ognuna delle quali era eccezionale. Non riuscivo a immaginare di avere una gamma e profondità artistiche così ampie – più di quanto sia possibile controllare.