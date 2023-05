In un’intervista con Vanity Fair, Michael Shannon ha detto la sua sulla complicata situazione che riguarda Ezra Miller e delle polemiche a causa dei suoi turbolenti trascorsi con la legge. Nell’imminente The Flash (GUARDA IL NUOVO TRAILER), l’attore riprenderà il ruolo del Generale Zod e, parlando della sua esperienza sul set del cinecomic DC, ha espresso vicinanza all’interprete del protagonista.

Ecco quanto dichiarato:

Ho pensato che Ezra fosse adorabile, molto gentile con me quando ero lì. È difficile parlarne, ma sono sempre poco critico con le persone in questo settore, perché ci sono molte di loro che hanno problemi. E alcune persone hanno più privacy di altre. Ogni volta che qualcuno è sotto i riflettori e viene preso di mira, mi dispiace per lui. Anche se è giustificato, è comunque una situazione orribile.

Shannon poi fa anche un accenno ai “problemi” che stanno coinvolgendo la DC:

Ho sentito dire che ci sono stati alcuni…devo ammettere che non guardo le testate ogni mattina, non mi tengo in costante aggiornamento, ma so che ci sono stati alcuni problemi. Sembra che adesso siano pronti a mostrare questo film al mondo.