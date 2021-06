Michael Waldron sulla chiave del successo della Marvel e di Star Wars

Noi di Badtaste.it abbiamo già intervistato Waldron a proposito di Star Wars, e gli abbiamo chiesto un confronto sul lavoro fatto per la Marvel, ma lo sceneggiatore ne ha parlato anche con GQ durante un’intervista risalente a qualche giorno fa:

Credo che anche Star Wars, alla fine dei conti, sia la storia di una famiglia. Han, Luke e Leia erano una famiglia: adori vederli insieme e odi vederli separati, perché si tratta di grandi personaggi. Non sto dicendo nulla di nuovo, non intendo sconvolgere nessuno con le mie dichiarazioni, ma è questo ciò che penso.

Allo stato attuale, non si conoscono ulteriori dettagli sullo stato di sviluppo del film e sull’eventuale periodo di uscita. L’unico film del franchise ad avere una data di debutto in sala è Star Wars: Rogue Squadron, previsto per il dicembre del 2023. La pellicola verrà diretta dalla regista di Wonder Woman, e relativo seguito, Patty Jenkins: non sarà un adattamento letterale di un videogame o di un fumetto di Rogue Squadron, ma, chiaramente, si tratterà di una storia originale fortemente influenzata da questi materiali.