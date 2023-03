Michelle Yeoh non ha lavorato per due anni dopo aver interpretato la Bond girl ne Il domani non muore mai

Nel 1997, Michelle Yeoh ottenne il primo ruolo in un film hollywoodiano ne Il domani non muore mai, film della saga di 007 dove interpreta la Bond girl Wai Lin. In un’intervista con People Magazine, l’attrice spiega perché dopo quest’esperienza non ha più lavorato per i due anni successivi.

Ecco le sue parole:

Il primo film che ho fatto dopo essere arrivato in America è stato Il domani non muore mai con Pierce Brosnan. A quel punto James Bond era conosciuto solo come macho, e le ragazze erano solo quelle con nomi sdolcinati… A quel punto, gli addetti ai lavori non sapevano distinguere se fossi cinese, giapponese o coreana o se perfino parlassi inglese. Parlavano a voce molto alta e molto lentamente. Non ho lavorato per quasi due anni, fino a La tigre e il dragone, semplicemente perché non potevo accettare i ruoli stereotipati che mi venivano proposti.

Vi ricordiamo che potete ritrovare Yeoh in Everything Everywhere All at Once (LEGGI LA RECENSIONE), per il quale ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista e, recentemente, uno Screen Actors Guild Award. Nella commedia fantascientifica diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, interpreta un’immigrata cinese negli Stati Uniti che viaggia attraverso diversi universi paralleli. Il film ha ottenuto in totale 11 nomination ai prossimi Oscar, tra cui quella per il miglior film, miglior regia (Daniels), il miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), la miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu).

