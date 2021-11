Secondo quanto riportato da Variety affiancheràin, nuovo action movie.

Del cast fanno parte anche Scott Adkins, Ryan Kwanten, Dermot Mulroney e il cantante del gruppo rock Blue October Justin Furstenfeld.

L’opera segue la storia di un ex soldato che. dopo aver vendicato l’assassinio della sua famiglia esce di prigione e viene reclutato da un’oscura organizzazione governativa.

Christian Sesma (Pay Dirt, The Night Crew) dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura originale scritta da Chad Law (The Hit List, Black Water) e da Josh Ridgway (The Sector, Howlers). Brandon Burrows di Firebrand figura tra i produttori del lungometraggio.

Negli ultimi anni abbiamo visto Mickey Rourke in progetti come il cinecomic Marvel Iron Man 2, ma anche in altriprogetti cinematografici come The Seeding, Man of God, Take Back, Girl, Legionnaire’s Trail, Adverse, Night Walk, Berlin, I Love You, Tiger, Robo Sway, Skin Traffik, I combattenti e Bastardi di guerra.



Per quanto riguarda Dolph Lundgren lo rivedremo prossimamente nel sequel di Aquaman.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Rourke e Lundgren? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!