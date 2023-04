In Midsommar, horror di Ari Aster uscito nel 2019 (LEGGI LO SPECIALE) Florence Pugh interpreta la protagonista Dani, una studentessa di medicina che per le vacanze si reca ad un festival folkloristico in Svezia. Recentemente, l’attrice, ospite del podcast Off Menu, ha raccontato cosa le ha comportato calarsi nei panni del personaggio:

Quando l’ho fatto, ero così preso da lei, e non mi era mai successo prima con nessuno dei miei personaggi. Non avevo mai interpretato qualcuno che soffrisse così tanto, e mi mettevo in situazioni davvero schifose che forse altri attori non hanno bisogno di fare, ma io immaginavo solo il peggio. Ogni giorno il contenuto diventava sempre più strano e difficile da fare. Mi mettevo in testa cose sempre peggiori e sempre più tetre. Credo che alla fine, probabilmente, anzi sicuramente ho abusato di me stessa per ottenere quella performance.

Ricordo di aver guardato [fuori dall’aereo] e di aver provato un immenso senso di colpa perché mi sembrava di aver lasciato [Dani] in quel campo [dove si svolge in film] in quello stato [emotivo]. È così strano. Non mi era mai capitato prima… Ovviamente, probabilmente si tratta di una cosa psicologica, in cui mi sentivo immensamente in colpa per quello che avevo fatto, ma sicuramente mi sentivo come se l’avessi lasciata lì in quel campo per essere abusata… quasi come se avessi creato questa persona e poi l’avessi lasciata lì per andare a fare un altro film.