In, amato film di Ari Aster, sono presenti molte scene iconiche, alcune anche alquanto disturbanti per molti spettatori.

E proprio di recente Florence Pugh, protagonista del progetto, ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una piccola parte della sua esperienza sul set legata alla lavorazione di una particolare scena molto concitata e straziante che la vedeva insieme alle ragazze della comune svedese di Hårga. Nella suddetta scena vediamo Dani (Pugh) mentre piange e si dispera insieme a questo gruppo di ragazze.

Potete leggere l’intero post dell’attrice qua sotto:

Ecco le informazioni su Midsommar – Il Villaggio dei Dannati:

Il regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

Nel Cast di Midsommar – Il Villaggio dei Dannati troviamo Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, Vilhem Blomgren, William Jackson Harper, Ellora Torchia e Archie Madekwe.

Il film è uscito il 25 luglio 2019 nelle nostre sale.

FONTE: Florence Pugh/Inatagram