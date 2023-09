Ecco i migliori film di agosto 2023 che abbiamo visto al cinema o in streaming

Molto di quello che vediamo e raccontiamo con una recensione si perde. Alcune volte sono i film piccoli a non ricevere l’attenzione che meriterebbero, altre volte sono i migliori. Abbiamo così deciso di fare un piccolo riassunto ogni mese del meglio tra ciò che abbiamo visto. Senza distinzioni. Film usciti in sala, usciti in noleggio, usciti su una piattaforma in streaming come anche quelli visti ai festival e che non sono ancora usciti.

L’idea è quella di ricapitolare tutte le nostre segnalazioni scremando verso l’alto solo quello che pensiamo non vada perso, non debba sfuggire e meriti una visione. Ci saranno i film più noti e pubblicizzati come anche, con una certa preferenza, quelli che meno noti e dotati di una cassa di risonanza meno forte, che quando lo meritano hanno più bisogno di un riflettore su di sé per farsi notare. Nel complesso i migliori film di agosto 2023 secondo noi.

Last Film Show

La fissazione di Samay, come quella del “piccolo Spielberg” di The Fabelmans, viene da una scoperta sconvolgente, che tuttavia non è quella di Spielberg di poter fermare e manipolare il tempo (la vocazione di un regista…) ma quella, e qui sta il discrimine, di poter catturare la luce. È la magia del dispositivo, e così l’ossessione del protagonista, lungo tutto il film, sarà ritrasmetterla su uno schermo da sé, costruendo coi suoi amici un proiettore da scarti di discarica.

LA RECENSIONE COMPLETA

Oppenheimer

La storia di Robert J. Oppenheimer, il fisico tra i principali protagonisti dell’invenzione della bomba atomica, racchiude forse il conflitto più grande di sempre: quello di un uomo che ha il potere di distruggere l’umanità e, di conseguenza, di non farlo. È un paradosso che mangia vivi, talmente grande che è quasi impensabile. Christopher Nolan raccoglie ancora la sfida di raccontare un personaggio divorato dalle responsabilità e con Oppenheimer non rinuncia alla sua grandeur ma prende il gigantismo dei suoi mondi e lo racchiude dentro un singolo individuo, sublimando il suo blockbuster interpretativo dietro un mondo ordinario e un conflitto straordinario.

LA RECENSIONE COMPLETA

Equalizer 3

In quel paesino siciliano, nei giorni di riabilitazione in cui McCall vive come italiano tra gli italiani, mangia con loro, ride con loro e viene doppiato come loro, trova una dimensione semplice in cui i bianchi e i neri sono netti e riconoscibili. Infatti in questo film d’azione a lungo non c’è azione ma un uomo che osserva altri esseri umani e vede il bene e il male in loro. The Equalizer 3 a tratti è un film di contemplazione della grazia nelle vite delle persone semplici, nei bambini e nella comunità in senso cristiano cioè un gruppo di persone che si aiutano e sono l’uno il prossimo dell’altro. Poi McCall estrae il machete e carica le pistole.

LA RECENSIONE COMPLETA

