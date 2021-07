LEGGI ANCHE – Jamie Foxx sarà Mike Tyson in una serie limitata prodotta da Martin Scorsese

La Funko ha presentato tre nuove figure della linea POP! dedicate a tre rinomate star del pugilato:

Ecco l’immagine delle figure:

Riguardo Mike Tyson i ricordiamo che è in lavorazione una serie limitata sulla sua vita. Jamie Foxx sarà il protagonista. Antoine Fuqua come regista e produttore esecutivo. Tyson ha deciso di essere uno dei produttori esecutivi, mentre Colin Preston ha firmato la scenaggiatura.

Mike Tyson ha dichiarato nel comunicato con cui si annuncia il progetto:

Da tempo non vedevo l’ora di raccontare la mia storia. Sono felice di collaborare con Martin, Antoine, Jamie e l’intero team creativo per proporre una serie che non solo catturi il mio percorso professionale e personale, ma riesca inoltre a ispirare e intrattenere.

Il campione aveva reagito in modo negativo alla notizia che Hulu sta lavorando a un progetto, non autorizzato, sulla sua vita che verrà scritto da Steven Rogers.

Durante la sua carriera Tyson è apparso anche sul grande e sul piccolo schermo in titoli come The Last O.G., Reality Queen!, Hamlet Pheroun, A Madea Family Funeral, Public Disturbance, Groove Street, Gui mi 2, Kickboxer: Retaliation, China salesman – Contratto mortale, The Keys of Christmas, Meet the Blacks, Ip Man 3, Entourage, Les portes du soleil: Algérie pour toujours, Franklin & Bash, Il grande match, Scary Movie 2, e in Una notte da Leoni 2.

FONTE: ComicBook.com