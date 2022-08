Miles Teller nel cast del prossimo film di Scott Derrickson

Secondo quanto riportato da Deadline Miles Teller, recentemente visto al fianco di Tom Cruise in Top Gun: Maverick, sarebbe stato scelto per far parte del cast di The Gorge, prossimo film firmato dal regista Scott Derrickson (Black Phone, Doctor Strange).

Zach Dean, sceneggiatore di The Tomorrow War – La guerra di domani, ha firmato lo script del progetto di cui ancora non si hanno dettagli al livello di trama. Il progetto viene descritto come una storia d’amore action che travalica i generi.

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger della Skydance produrranno il lungometraggio insieme a Derrickson, C. Robert Cargill e Sherryl Clark. Teller figurerà anche come produttore esecutivo.

