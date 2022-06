Chris Hemsworth, grazie a Thor: Love and Thunder, sta per diventare il primo Avenger ad avere quattro film “solitari”, ma c’è chi, come Miles Teller, è convinto che la star australiana dovrebbe andare oltre Thor e il Marvel Cinematic Universe.

Miles Teller, che è attualmente nei cinema con Top Gun: Maverick, è co-protagonista insieme a Chris Hemsworth di Spiderhead (LEGGI LA RECENSIONE), pellicola diretta sempre dal regista del secondo Top Gun, Joseph Kosinski, disponibile in esclusiva in streaming su Netflix.

In un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa del progetto, Miles Teller ha parlato del lavoro fatto insieme a Chris Hemsworth affermando che, secondo lui, si tratta di un attore capace di fare qualsiasi cosa:

È davvero bravissimo. Penso che più roba al di fuori di Thor riesce a fare, più le persone saranno in grado di realizzare quanto sia bravo e di cominciare a parlare di lui in quanto grande attore, e non solo in quanto Thor, in quanto supereroe con tutti gli annessi e i connessi. E quelle sono parti difficili da fare. Avendo avuto un po’ a che fare col green screen… è davvero complicato e, per quel che concerne Chris, penso davvero che sia in grado di fare quello che vuole. Non c’è una singola performance che non sarebbe capace di fare.