Millie Bobby Brown è stata ospite al Kelly Clarkson Show questo mercoledì per promuovere il suo film Netflix di prossima uscita, Damsel, disponibile da domani, venerdì 8 marzo, sulla piattaforma streaming.

La giovane attrice non ha solo parlato della portata del progetto, ma ha anche raccontato il suo entusiasmo per essere entrata nell’era dei suoi 20 anni di recente, citando uno dei suoi idoli, Taylor Swift, e ammettendo quanto sia una fan accanita della cantante.

“Sono davvero emozionata di avere finalmente 20 anni. È una nuova era come direbbe Taylor Swift. La adoro, sono una fan accanita. Saprei dirti esattamente dove si trova in ogni momento!” ha raccontato, prima di aggiungere:

Amo Taylor. Ho partecipato all’Eras Tour ed è stato spettacolare. I fan sono esattamente come me, la amiamo tutti. E hai presente che a ogni esibizione propone una canzone a sorpresa? Io e mia sorella abbiamo fatto una lista in modo da scoprire quale fossero le canzoni più probabili quando siamo andati a vederla.