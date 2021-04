È Minari il film che guida la ripartenza del cinema in Italia. Lunedì 26 aprile, infatti, circa 120 strutture hanno riaperto i battenti nelle zone gialle, proponendo principalmente film di catalogo o che hanno avuto una distribuzione digitale nei mesi scorsi. Cinetel na tracciato gli incassi di 112 sale, che hanno registrato poco meno di 3800 biglietti staccati e un totale di poco meno di 22500 euro. A giugno del 2020 le sale che riaprirono i battenti nel primo giorno furono 92, e i biglietti staccati furono poco meno di 2200, quindi in proporzione ieri è andata meglio.

È Minari, dicevamo, a guidare una classifica i cui risultati, ovviamente, sono molto modesti. Noi seguiremo l’andamento del box-office nelle prossime settimane, ma prevediamo che sarà una lenta ripartenza: per riportare il pubblico in sala serviranno nuove uscite d’impatto, e i grandi blockbuster potranno uscire solo quando le riaperture saranno possibili su scala nazionale. Interessante, comunque, notare come il film in testa alla classifica sia una prima visione. Con 10426 euro in 25 schermi, Minari ottiene una media di circa 400 euro per sala.

Seconda posizione per Corpus Christi, che incassa poco più di 1900 euro in 7 schermi, mentre EST – Dittatura Last Minute incassa 1298 euro in 7 schermi. Quarta posizione per The Rossellinis, con 1117 euro in due cinema, e al quinto I predatori, che incassa 921 euro in otto cinema.

Da notare i risultati di Due e Caro Diario: entrambe le pellicole sono uscite in una sola sala, e hanno ottenuto rispettivamente 824 e 537 euro. Nel caso di Caro Diario, l’edizione restaurata è stata proiettata al cinema Beltrade di Milano alle sei del mattino, cosa che ha fatto notizia su tutti i giornali. Per contro, Mank di David Finche non rientra nella top-ten, e debutta al quindicesimo posto.

BOX-OFFICE 26 APRILE 2021