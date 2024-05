Per celebrare i 15 anni dalla release di Minecraft Jack Black e Jason Momoa sono comparsi in un divertente video diffuso in rete.

I due saranno tra i protagonisti dell’annunciato film in live-action. Potete vedere il video qua sotto:

Nel cast troviamo anche Kate McKinnon, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks, Emma Myers, Jemaine Clement, Sebastian Eugene Hansen. Alla regia inizialmente doveva esserci Rob McElhenney, ma successivamente è stato rimpiazzato da Peter Sollett quando, l’anno scorso, la Warner Bros. ha ufficialmente annunciato una data di uscita.

Nulla sappiamo sulla trama, se non che sarà qualcosa di completamente originale (visto che il videogioco non ha una storia).

