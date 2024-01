Fresca di vittoria agli Emmy, Jennifer Coolidge sale a bordo di uno dei progetti più attesi da alcuni videogiocatori, Minecraft, l’adattamento cinematografico del popolare videogioco che arriverà al cinema il 4 aprile 2025.

Accanto a lei troveremo i già annunciati Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen.

Per il momento non è noto il ruolo dell’attrice, ma speriamo di scoprirlo presto visto che le riprese sono in corso in Nuova Zelanda.

Intanto, in un’intervista recente, il regista Jared Hess ha parlato del film rassicurando tutti i fan che la loro priorità, in materia visiva, sarà quella di evitare l’effetto “ugly Sonic”:

Chiunque in questo momento abbia a che fare con un live action che adatta una nota proprietà intellettuale vuole evitare l’effetto “ugly Sonic”. Non posso deludere i ragazzini di 10 anni… o quelli ci uccideranno!

Cosa ne pensate? Quanto attendete Minecraft con Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers e Jennifer Coolidge? Lasciate un commento!

