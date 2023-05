La nuova area ispirata al popolarissimo spin-off di Cattivissimo me, Minion Land, è quasi pronta ad aprire i battenti agli Universal Orlando Resort in Florida. La data di debutto non è stata ancora annunciata, ma intanto la Universal ha diffuso online alcuni dettagli sulla nuova area prevista per l’estate.

Tra i primi, una grande modifica: l’attrazione Shrek 4-D è stata infatti sostituita da Villain-Con Minion Blast, a tema Minions: dopo l’attrazione si potrà poi entrare nel negozio Evil Stuff per oggetti da collezione a tema.

L’Illumination’s Minion Cafe sarà invece il posto per godersi una bibita o un pasto: qui gli ospiti troveranno un mucchio di proposte, tra cui molte a tema Minions.

Bake My Day, con un cupcake che svetterà sulla sua sommità, sarà invece una tappa fissa per chi necessiterà di qualcosa di dolce. Venderà anche merchandise tra cui abiti, peluche, portachivi e altri accessori.

Ci saranno anche Freeze Ray Pops (che venerà ghiaccioli) e Pop-A-Nana, che invece venderà pop-corn

L’Illumination Theatre, infine, sarà il luogo che ospiterà l’incontro con personaggi celebri dei film dei Minion, tra cui Gru, Margo, Edith, Agnes e personaggi del film Sing con Rosita, Gunter e Johnny.

