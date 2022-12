Il mio nome è vendetta scala la classifica su Netflix, secondo solo a Troll

Un film originale italiano, Il mio nome è Vendetta con Alessandro Gassmann, ha scalato la classifica settimanale degli ascolti su Netflix diffusa dallo stesso streamer sito NetflixTop10.

LEGGI – La recensione

Si tratta, ovviamente, della classifica dei film in lingua non inglese, dove la pellicola prodotta da Colorado ha fatto il suo debutto al secondo posto con 32.49 milioni di ore. Nella stessa settimana, Troll ha totalizzato 75.8 milioni di ore visualizzate, il miglior esordio di sempre per un film non in lingua inglese.

Se si guarda ai dati dei nuovi film originali in lingua inglese, nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre i primi due posti sono de Il diario segreto di Noel e Le nuotatrici, entrambi alla loro prima settimana di sfruttamento “pieno” (essendo usciti rispettivamente il 23 e 24 novembre). Con 27 milioni di ore visualizzate, sono comunque sotto ai dati di Troll e Il mio nome è vendetta, usciti rispettivamente il 1 dicembre e il 30 novembre (e quindi con meno giorni a disposizione). È un dato importante per tanti motivi, soprattutto perché dimostra come le produzioni locali di Netflix stiano iniziando a funzionare sempre di più su scala globale.

Ovviamente vedremo come sarà la tenuta del film nelle prossime settimane, ma non è da escludere che finisca nella Top10 dei film non in lingua inglese con i migliori ascolti nel primo mese su Netflix: attualmente il decimo posto vede Rogue City con 66 milioni di ore, Troll è già all’ottavo posto con 75 milioni di ore e al primo posto c’è Blood Red Sky con 110 milioni di ore.

Netflix inoltre segnala che Il mio nome è Vendetta è entrato in Top10 in 91 territori questa settimana, Stati Uniti inclusi. Troll in 93.