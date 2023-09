Con l’uscita di Halloween Ends, l’ultimo capitolo della trilogia di David Gordon Green nonché la fine della storia di Laurie Strode e Michael Myers, la Miramax guarda avanti.

Gli ultimi film della saga sono arrivati al cinema grazie a un accordo tra lo studio con la Blumhouse Productions e la Universal Pictures, che ha portato il film nelle sale di tutto il mondo.

Come riportato in esclusiva da Bloody Disgusting, sembra che la palla sia passata di nuovo alla Miramax che avrebbe cominciato a valutare a chi vendere i diritti di sfruttamento della saga. A Hollywood dovrebbe essere in corso una competizione per accaparrarsi la proprietà intellettuale horror, che potrebbe tornare sia al cinema che in televisione.

La Miramax sarebbe interessata non solo a vendere Halloween a degli studi cinematografici, ma anche a dei colossi dello streaming.

Vi aggiorneremo sugli sviluppi.

