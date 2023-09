Mission: Impossible 7, la pellicola diretta da Christopher McQuarrie e interpretata da Tom Cruise, è stata letteralmente stracciata dai film che hanno creato il fenomeno Barbenheimer, ovvero Barbie e Oppenheimer.

Anche parlando in termini più generali, il settimo capitolo della saga inaugurata negli anni novanta da Brian de Palma ha incassato circa 551 milioni di dollari, molto meno di quanto hanno fatto i tre film che lo hanno preceduto (potete verificare i dati non aggiornati all’inflazione su The Numbers).

Premesso questo, il regista di Mission: Impossible 7 Christopher McQuarrie non pare preoccuparsi troppo della sconfitta anzi.

Intervenuto qualche giorno fa al podcast di Empire ha difatti spiegato:

Non potrei essere più felice. Facevamo sul serio quando abbiamo acquistato quei biglietti (ECCO I DETTAGLI). Ero serio quando sono andato su Twitter e ho scritto “Go pink or go home”. Non potrei essere più felice per Margot [Robbie], che penso sia un talento straordinario, una mega star. E sono felice per il fatto che questo film abbia confermato che sia una star di tale caratura. E spero che le lezioni apprese da ciò vengano applicate in futuro. Non potrei essere più felice per Greta. Chris Nolan… vuoi parlare di trovarsi tra l’incudine e il martello? Vuoi parlare di un tipo il cui film era un dramma vietato ai minori di oltre tre ore con scene di nudo che ti lasciano “devastato” per così dire? Roba complicata da piazzare. È una strategia di marketing di tutto rispetto. E ha vinto. Ha fatto come Babe Ruth e ha vinto. Congratulazioni. È fantastico. Ed è un trionfo per i film originali. È un trionfo per i film che non sono sequel. E nel caso di Oppenheimer, sono pure un dramma. Quello che i film erano soliti essere una volta. Io e Tom ci siamo detti che si tratta solo di qualità.