A quanto pare, Christopher McQuarrie ha ufficialmente terminato i lavori su Mission: Impossible 7 (Dead Reckoning – Parte 1), il film con Tom Cruise in arrivo questa estate nei cinema italiani.

Il filmmaker ha difatti svelato, con un post affidato a Instagram, di aver sbrigato tutto quello che c’era da sbrigare per la pellicola. Questo, chiaramente, non significa che i lavori su Mission: Impossible 7 siano finiti in toto: adesso è difatti la volta della promozione stampa del blockbuster che, fra l’altro, come vi dicevamo ieri, avrà la sua premiere mondiale in quel di Roma (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

