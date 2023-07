Con l’uscita nei cinema di Mission: Impossible 7, molte persone, tra le quali anche Bruce Straley, il co-regista del videogame Naughty Dog Uncharted 2, hanno notato una certa somiglianza fra la scena del treno della pellicola con Tom Cruise e un analogo passaggio del videogame citato.

🤔 …the sincerest form of flattery! 😉 pic.twitter.com/qwVrLWqj2A — Bruce Straley (@bruce_straley) July 15, 2023

Ebbene, intervenendo su Threads, è stato lo stesso regista e sceneggiatore di Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie, a smentire la cosa. Il filmmaker ha spiegato che il passaggio del suo film non è una citazione al titolo Naughty Dog e che, anche prescindendo dal caso specifico della saga di Uncharted, il mondo dei videogiochi è qualcosa che non conosce.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è al cinema dal 12 luglio.

