Mission: Impossible 7 (Dead Reckoning – Parte 1), il film in arrivo questa estate nei cinema italiani, sarà il più lungo di tutta la saga d’azione con protagonista Tom Cruise.

IGN riporta in esclusiva che la pellicola durerà in totale 2 ore e 36 minuti senza titoli di coda, il che lo renderà il film più lungo in assoluto.

Ecco una ricapitolazione degli altri film della saga:

Mission: Impossible – 1 ora e 50 minuti

Mission: Impossible 2 – 2 ore e 4 minuti

Mission: Impossible III – 2 ore e 6 minuti

Mission: Impossible – Protocollo Fantasma – 2 ore e 13 minuti

Mission: Impossible – Rogue Nation – 2 ore e 11 minuti

Mission: Impossible – Fallout – 2 ore aed 27 minuti

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

