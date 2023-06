È stato grazie al contributo di Edgar Wright che Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1 ha evitato un grosso problema.

Il regista Christopher McQuarrie ha raccontato a Total Film che il suo amico ha visto una proiezione anticipata del blockbuster, e poi si è rivolto a lui chiedendo un chiarimento su un passaggio che non aveva sentito bene:

Edgar ha partecipato a una delle proiezioni test più recenti, e successivamente ha fatto una domanda su un suono specifico – una specie di attacco audio – e io pensavo di aver risposto a quell’aspetto. Era una cosa totalmente ovvia per me. Ma non era ovvia per Edgar.

A quel punto ho chiesto al pubblico, e nemmeno loro avevano capito. Nessuno aveva pensato di segnalarmi la cosa finché non è arrivato Edgar. E questa cosa ha cambiato l’intero film. Ha migliorato l’intero film.

Bisogna avere onestà, chiarezza e consapevolezza. Nessuno, Tom Cruise incluso, può vedere il film 24 ore al giorno mantenendo una certa obiettività. Tom e io ci guardiamo negli occhi e diciamo: “Cambiamo questa cosa? È quello che preferiamo?”