Fin dal 1996, la saga di Mission: Impossible è famosa anche per le spettacolari scene d’azione che Tom Cruise ha realizzato praticamente sempre realizzando in prima persona i suoi stunt.

Non a caso, per accompagnarvi all’uscita di Mission: Impossible 7, abbiamo lanciato un’apposita rubrica settimanale dal titolo Tutto quello che so sugli stunt l’ho imparato da Mission: Impossible attraverso la quale stiamo ripercorrendo la storia di questo fortunatissimo franchise nato dall’omonima serie TV americana.

Durante la World Premiere di Mission: Impossible 7 tenutasi a Roma qualche giorno fa, il regista del kolossal Christopher McQuarrie ha spiegato nel dettaglio come vengono concepiti i vari stunt che arricchiscono e incrementano il tasso di adrenalina di questi lungometraggi capitanati da Tom Cruise.

Il filmmaker parla poi del “fattore Tom Cruise” e di cosa significhi avere a che fare con la lavorazione di scene che mettono a repentaglio l’incolumità della star più redditizia di Hollywood e di quando è possibile attenuare il fattore di rischio usando delle controfigure:

Si può fare tutto. La domanda è, il gioco vale la candela? Posso posizionare la telecamera in un punto in cui puoi vederlo? Ci sono stunt – piccoli stunt – in cui, detta in maniera onesta, non riesco a vedere il viso di Tom, perché si svolgono così rapidamente. Al che lo guardo e gli faccio presente che non vale la pena farlo in prima persona. È necessario per la storia, ma non vale la pena farsi male quando nessuno può riconoscere che sei tu. Di solito il tuo compito di regista è nascondere il fatto che sia un controfigura. Io ho il problema opposto; devo far vedere che è Tom. Ciò significa che per ogni stunt dobbiamo inventare attrezzature per la telecamera, dobbiamo inventare modi per mostrare queste sequenze ed è un attestato alla bravura della troupe con cui lavoriamo. Sono stato presente quando Tom ha avuto un’idea una sera e ho detto ‘non esiste un’attrezzatura per la macchina da presa per fare questa roba’ e il pomeriggio successivo esisteva. La squadra ha costruito il supporto.