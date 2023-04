Da EW arrivano oggi una serie di scatti inediti dal set di Mission: Impossible 7 che sarà intitolato Dead Reckoning – Parte 1 e che arriverà in sala questa estate.

Nello speciale, il regista Christopher McQuarrie racconta le peripezie della produzione in piena pandemia: “Eravamo a Venezia, in Italia, mancavano due giorni all’inizio delle riprese… a febbraio del 2020. Eravamo nella ground zero della pandemia. E ora sono qui a raccontarlo!”

Le riprese si sono svolte, nei tre anni successivi, tra l’Inghilterra, Abu Dhabi, la Norvegia e altre location, e nel frattempo Nicholas Hoult è stato sostituito da Esai Morales come villain. McQuarrie sottolinea come non vi sia stato mai un momento in cui ha dubitato di riuscire a finire il film: “Quando lavori con Tom Cruise, non è un’opzione. E su questi film ci piace dire: il disastro è un’opportunità per eccellere. Assecondiamo il caos. Non ce lo auguriamo, ma lo accettiamo come parte del processo”.

Si parla anche della trama, e del fatto che accanto al villain di Morales ci sarà anche Pom Klementieff: “È un personaggio che, all’inizio della nostra storia, affianca Esai Morales e rappresenta questa forza malvagia cui Ethan Hunt si oppone”.

Henry Czerny torna a interpretare l’agente del governo Eugene Kittridge, che lavora assieme ai personaggi interpretati da Shea Whigham e Greg Tarzan Davis: “Shea e Tarzan rappresentano il governo. Sono alleati di Czerny in questw storia, e cercano di opporsi a Tom e all’IMF.”

McQuarrie preferisce invece non sbilanciarsi sul ruolo di Hayley Atwell: “Era pronta per lavorare con noi dai tempi di Jack Reacher. Volevamo coinvolgerla in Rogue Nation. C’è voluto un po’ per trovare il personaggio e l’opportunità giusta”.

Potete ammirare gli scatti qui di seguito:

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

