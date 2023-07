In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Hayley Atwell ha parlato del suo ruolo in Mission: Impossible 7, apparendo lievemente critica nei confronti del suo passato ai Marvel Studios.

“Mi è stata finalmente data la fiducia e l’occasione di mostrare un raggio più ampio di sfumature e di profondità emotiva in un franchise di queste dimensioni, cosa che non mi era stata concessa in passato” ha spiegato l’attrice. “Perciò sono eternamente grata a Tom e a [Chris] McQ che mi hanno fornito le risorse e il supporto ogni giorno sul set. È stata una liberazione che attendevo da tempo. Dopo 17 anni in questa industria ho potuto finalmente fare qualcosa a questo livello, con questa qualità produttiva, non mi è mai stato possibile prima“.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è al cinema dal 12 luglio.

