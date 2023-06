Hayley Atwell ha parlato con Screenrant di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte uno, che sarà nei cinema il mese prossimo.

L’interprete di Grace ha parlato di Tom Cruise, con cui ha condiviso numerose scene d’azione.

“È un atleta, è uno stuntman, ed è uno dei migliori al mondo. Quando arriva sul set non è solamente preparatissimo sull’aspetto tecnico delle cose e sulla recitazione, ma è così consapevole fisicamente di ciò che deve succedere affinché uno stunt non fili solamente liscio, ma che sia anche dinamico. Fa uso di ciak diversi, obiettivi diversi, angolazioni diverse e diversi tipi di interpretazioni. Il suo pensiero è: “Voglio fare questa cosa impavida, ma per farlo devo sapere veramente cosa faccio tecnicamente e fisicamente e lo devo fare benissimo”. Io mi sono fidata di lui implicitamente, perché so che anche lui si fida di se stesso. Per me è stato un mentore per tutta la sua attenzione al dettaglio e all’interesse dimostrato per tutti noi e per me“.

La pellicola sarà nei cinema dal prossimo 12 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

