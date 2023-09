Non è di certo definibile come un flop, ma, di sicuro, le performance di Mission: Impossible 7 sono state molto meno soddisfacenti di quelle che, l’anno scorso, ha ottenuto un altro film con il “salvatore di Hollywood” Tom Cruise, ovvero Top Gun: Maverick.

Il settimo capitolo della saga ha incassato circa 551 milioni di dollari, molto meno di quanto hanno fatto i tre film che lo hanno preceduto (potete verificare i dati non aggiornati all’inflazione su The Numbers).

Forse ricorderete che, qualche settimana fa, avevamo parlato del fastidio che Tom Cruise avrebbe dimostrato verso il circuito IMAX per il “favoritismo” accordato ad Oppenheimer di Nolan che, di fatto, avrebbe scacciato Mission: impossible 7 dalle sale del circuito dopo circa una settimana di permanenza (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Al tempo, i dirigenti di IMAX non avevano escluso la possibilità di riproporre, più in avanti, il blockbuster con Tom Cruise e adesso il CEO della compagnia Richard Gelfond al noto podcast di Matthew Belloni, The Town, spiega a quale condizione si potrebbe verificare questa cosa.

Ecco le sue parole:

Credo che lo considereremmo, Matt, ma dovrebbe far parte di una campagna marketing fatta anche da Paramount. Perché se c’è una cosa che abbiamo imparato dalla ri-distribuzione di un film è che se viene fatta con una campagna di marketing, con il regista e gli attori a promuoverlo, sai, il pubblico a quel punto torna in sala. L’anno scorso, con Top Gun, abbiamo dovuto toglierlo dallo schermo dopo due settimane. Avevamo fatto circa 40 milioni di dollari. E poi l’abbiamo riportato perché abbiamo proiettato Jurassic World e dopo quel film ha fatto altri 65 milioni. Paramount lo ha promosso con una certa aggressività. Sarebbe quella la condizione per farlo.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

