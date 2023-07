Durante un’intervista con Collider, Cary Elwes ha parlato di Mission: Impossible 7, il film con Tom Cruise dalla settimana prossima nei cinema italiani.

“Ci pagano per fare tutto questo, amo ciò che faccio di lavoro, perciò lo trovo così emozionante. Sono disposto a fare qualunque cosa mi chiedano… a parte saltare in un burrone o qualche altro stunt folle come fa Tom Cruise. A parte questo, sono pronto a tutto” ha spiegato l’attore.

Ha poi aggiunto: “Sono emozionato per quando il pubblico vedrà il film perché è il più grande film d’azione di tutti i tempi. Non ci sono dubbi. Credevo che sarebbe stato lento e invece ho detto: ‘Aspetta, è già finito?’, è stato tutto così veloce. Geniale, assolutamente geniale, come il nostro regista Chris McQuarrie, è tutto merito suo. E del montatore Eddie Hamilton, un grande“.

Mission: Impossibile – Dead Reckoning – Parte uno uscirà al cinema il 13 luglio. Potete trovare tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate