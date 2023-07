Durante un’intervista con Screenrant, Pom Klementieff ha parlato di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno e di uno degli aspetti preferiti del franchise.

L’attrice ha parlato dell’impatto emotivo dei combattimenti tra i personaggi.

“È stato bellissimo poter contribuire alle coreografie, ma non era tanto una questione di combattimenti, quanto di personaggi e di ciò che succede tra di loro” ha spiegato. “Ecco il bello di Mission: Impossible, gli scontri non sono solo per sfoggiare dei movimenti fichi, ma per far provare qualcosa al pubblico quando assiste a quelle scene“.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sarà al cinema il 12 luglio.

Tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sono disponibili nella nostra scheda.

Classifiche consigliate