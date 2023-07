A chi si è ispirata Pom Klementieff per dare vita al suo personaggio in Mission: Impossible 7? L’attrice ne ha parlato in una recente intervista con Variety, sottolineando che le fonti di ispirazione sono state tante.

“Quentin Tarantino è uno dei miei registi preferiti, perciò naturalmente guardo sempre Kill Bill. Ho visto film con Bruce Lee, con Jackie Chan e anche alcuni film francesi, perché non era solo una questione fisica, di combattimenti, ma riguardava anche il modo in cui il personaggio camminava” ha spiegato. “Mi sono ispirata ai film con Jean-Paul Belmondo per trovare una certa spavalderia, a film con Clint Eastwood, Takeshi Kitano, e a tutti questi personaggi che parlano appena, ma comunicano così tanto“.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è al cinema dal 12 luglio.

Tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sono disponibili nella nostra scheda.

