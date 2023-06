Quando abbiamo a che fare con Tom Cruise parliamo spesso e volentieri degli stunt folli che l’attore elabora per le sue pellicole, ma a quanto pare, in Mission: Impossible 7, c’è stata una cosa, come ha avuto modo di raccontare Pom Klementieff, che la star non ha voluto fare.

L’attrice di Guardiani della Galassia, che in Mission: Impossible 7 interpreta la villain Paris, ha spiegato durante un’intervista a Entertainment Weekly che l’illustre collega si è rifiutato, malgrado glielo avesse detto lei stessa, di prenderla a calci sullo stomaco durante le riprese di una scena di lotta.

Continuavo a dirgli di colpirmi qui [dice alla testata indicando la sua zona addominale]. Stavo contraendo gli addominali. Gli dicevo “Puoi farlo senza problemi”, ma lui rispondeva “No, no, no, no, no”. Io insistevo: “Ma mi aiuterà [per la scena]!”. Tom non ha voluto farlo.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

La pellicola sarà nei cinema dal prossimo 12 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

FONTE: Entertainment Weekly

