In contemporanea con l’uscita cinematografica, sono già partiti negli Stati Uniti i pre-ordini delle edizioni Blu-Ray e 4K di Mission: Impossible 7.

Le edizioni DVD, Blu-ray e 4K Blu-ray sono già disponibili in pre-ordine su Walmart e Amazon e lo stesso vale per la versione Steelbook 4K, come potete vedere nelle immagini a seguire. Al momento non è disponibile, però, né una data d’uscita né una lista dei contenuti speciali.



Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è al cinema dal 12 luglio.

Tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sono disponibili nella nostra scheda.

