Ieri abbiamo visto il nuovo trailer di Mission: Impossible 7 (Dead Reckoning – Parte 1), il film in arrivo questa estate nei cinema italiani, e così Empire ha intervistato il regista Christopher McQuarrie a proposito di diversi aspetti del film

Tra questi, McQuarrie ha analizzato il rapporto tra Ethan e Ilsa che sarà piuttosto complicato.

“Quello che abbiamo sottolineato è che più qualcuno gli si avvicina, più diventa pericoloso” ha commentato il regista. “Non sono mai stato interessato a creare un tipico interesse amoroso per Ethan. […] Il punto è che non parliamo di Mr & Mrs Smith, ma di Mission: Impossible, perciò la difficoltà è creare un rapporto che sia in costante evoluzione e che non raggiunga una risoluzione mondana. Sono più interessato alle potenzialità di due personaggi che non si traduce in nulla a causa della natura di ciò che fanno. Se dovessi definire il loro rapporto direi… che è complicato”.

Il regista ha poi parlato della scelta di Esai Morales per il ruolo di Gabriel, che sarà collegato al passato di Ethan: “Scegliere Esai ci ha permesso di esplorare certe cose di questi personaggi e il passato di Ethan. Ethan ha un passato che precede l’IMF e questo ci ha permesso di esplorarlo con un personaggio che consoceva Ethan da prima che fosse Ethan“.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

