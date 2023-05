Giusto un paio di giorni fa vi comunicavamo che le riprese di Mission: Impossible 7 che sarà intitolato Dead Reckoning – Parte 1 erano ufficialmente terminate, così come comunicato dal regista Christopher McQuarrie via Instagram (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Qualche ora fa, Empire ha invece pubblicato una nuova foto ufficiale dell’attesa pellicola accompagnata anche da delle nuove dichiarazioni – sempre del poc’anzi citato McQuarrie – che hanno come argomento gli spettacolari stunt di Mission: Impossible 7, scene che sono state girate praticamente e senza delegare tutto agli effetti speciali generati al computer.

Nello scatto in cui vediamo Tom Cruise che combatte, sopra al tetto di un treno, contro il villain del blockbuster interpretato da Esai Morales. Il filmmaker, durante la visita al set fatta dal magazine, commentava il tutto così:

Stiamo facendo un film che prevede delle scene che non vengono più girate con effetti pratici e che non vengono più fatte in modo pratico da tanto, tanto tempo. La scena che stiamo girando ora non fa eccezione. E come la gran parte delle cose relative a Mission: Impossible se avessimo conosciuto le sfide fin dal principio, non l’avremmo mai girato. Un sacco di film d’azione si basano sullo stupore. Per me lo stupore è un condimento, non la portata principale. Ho un attore che si lancia con una moto da un dirupo. La parte difficile è far sì che il pubblico si preoccupi della cosa.