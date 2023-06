Per risalire alla prima apparizione di Benji Dunn interpretato da Simon Pegg nella saga di Mission: Impossible dobbiamo tornare al 2006. Ci troviamo al quarto film con protagonista Ethan Hunt (Tom Cruise): Mission: Impossible – Protocollo fantasma. Pegg interpreta per la prima volta il fedele tecnico informatico che sogna di diventare più operativo.

Da quel momento Simon Pegg è ritornato in tutti gli altri film e sarà presente anche nell’ultimo, il settimo, in uscita il 13 luglio.

Intervistato da Comic Book durante la presentazione del film a Roma, l’attore ha parlato dell’evoluzione del suo personaggio.

Cerco sempre di ricordare esattamente cosa è successo a Benji prima, ogni volta che facciamo un nuovo film di Mission: Impossible. Nell’ultimo film, ovviamente, affronta un’esperienza molto spiacevole, viene quasi impiccato. È quasi morto. Ha dovuto rilasciare una bomba nucleare. Così in questo film quando accadono certe cose, dovevo ricordare che, sicuramente nel caso della sequenza in aeroporto, non è la prima volta che fa qualcosa del genere. Lo devi interpretare come “oh, ragazzi, devo fare un’altra di quelle cose.” È divertente, sai, è più vecchio, più maturo. È più capace come agente ora. È bello interpretare quell’evoluzione.

Pegg rivela anche ciò che ama di più nel realizzare i film della saga.

Penso che probabilmente concorderei con Benji a questo proposito. Siamo una squadra quando siamo insieme e facciamo questi film. (…) In questa situazione, con questo film, sono state aggiunte delle sfide che tutti dovevamo affrontare. E aiuta se vi piacete davvero davvero tanto, perché rende l’esperienza più divertente. E io amo questi ragazzi, ognuno di loro, tutte le persone nuove che sono salite a bordo… siamo diventati velocemente migliori amici… conosco Tom da 17 anni… è un vero amico. Gli voglio bene.

Non sappiamo se Benji sarà presenta anche nella Parte due prevista per giugno dell’anno prossimo. E Simon Pegg non può rivelare nulla al riguardo.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

FONTE: Comic Book

