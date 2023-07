Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Durante la promozione stampa di Mission: Impossible 7, Simon Pegg ha parlato di come è stata realizzata una scena fondamentale del blockbuster con Tom Cruise.

Parliamo di quella in cui l’Intelligenza Artificiale che funge da villain della pellicola comunica con Ethan Hunt spacciandosi per Benji (il personaggio di Simon Pegg) fornendogli delle informazioni false che poi portano alla morte d’Ilsa (Rebecca Ferguson).

Parlando con SlashFilm, Simon Pegg spiega che per quel passaggio di Mission: Impossible 7 è stata usata la sua voce registrata da una telefonata. Ecco cos’ha risposto quando gli è stato chiesto di quello specifico frangente:

È una domanda interessante, in realtà, perché è esattamente su quello che abbiamo lavorato. Gran parte delle cose che abbiamo usato nel film le ho fatte col mio telefono. Stavamo parlando, io ero a casa, [McQuarrie] era in sala di montaggio, e lui mi diceva cosa dovevamo ottenere. Così abbiamo cominciato a recitare le battute. Sono andato in sala di montaggio e ho fatto dell’ADR (Automatic Dialogue Replacement, un metodo di doppiaggio, ndr.). Ma alla fine credo che abbiamo usato quello che ho fatto col mio telefono perché sembrava la versione migliore. Perché hai ragione: rischiava di diventare qualcosa di stereotipato alla HAL in 2001 di Kubrick, sarebbe stato un po’ ridicolo. L’idea era che fosse solo questa registrazione della voce di Benji. E il fatto che l’Intelligenza Artificiale abbia posseduto uno dei più fidati amici di Ethan… sembra una fottuta scena da film horror in quel momento. Mi fa venire i brividi ogni volta che la guardo. E senti solo questa voce che fa andare Ilsa (Rebecca Ferguson) al ponte. Mi vengono i brividi solo a parlarne.

