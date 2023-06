Empire ha pubblicato un nuovo scatto ufficiale da Mission: Impossible 7 (Dead Reckoning – Parte 1), il film con Tom Cruise in arrivo questa estate nei cinema italiani.

La foto ci mostra la celebre scena d’azione con Tom Cruise che si lancia in un dirupo a bordo di una moto, che in effetti è stata la prima sequenza in assoluto a essere girata.

“Girarla il primo giorno ci ha dato tutto il tempo al mondo per capire perché [Ethan] lo stesse facendo” ha spiegato il regista Christopher McQuarrie. “Se ci fossimo messi a sedere e avessimo provato a scrivere questi film alla vecchia maniera, non ce l’avremmo fatta perché sono vere e proprie creature viventi“.

La produzione non lineare e di certo non così comune di Mission: Impossible ha caratterizzato tutta la lavorazione. “Siamo andati in continuazione avanti e indietro tra l’inizio e la fine del film” ha commentato Pom Klementieff.

“Rivedono costantemente il materiale girato, e poi fissiamo riprese aggiuntive all’interno della tabella di marcia” ha aggiunto Vanessa Kirby. “Stavamo girando le scene del treno, poi a causa del Covid abbiamo dovuto passare oltre, poi ci siamo resi conto che ci servivano dei raccordi. Siamo tornati a girare addirittura un paio di mesi fa. È bello sapere che diamo il massimo e che non si fermano fin quando non raggiungono l’obiettivo“.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

