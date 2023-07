Mission: Impossible 7 è ora al cinema. Come saprà chi l’ha già visto, nel film c’è una spettacolare sequenza su un treno, quando Ethan Hunt è impegnato a combattere con Gabriel, il personaggio interpretato da Esai Morales.

Il montatore del film, Eddie Hamilton, ha raccontato che la sequenza nei progetti originali era ben più lunga. Dice infatti a Variety:

Spiega dunque che la parte in cui le carrozze iniziano a precipitare nel burrone inizialmente durava più di tre minuti. Ma quella scelta era stata criticata dagli spettatori durante i screening test.

Dopo varie collaborazioni con Tom Cruise e il regista McQuarrie, Hamilton ha ormai affinato il suo metodo di lavorazione:

Ci sono però scene che decide che non devono assolutamente essere tagliate. Come quella tra il personaggio di Pom Klementieff (Paris) e Ethan Hunt sempre mentre sono sul treno.

C’era una bellissima scena di dialogo. Ho fatto una versione più breve di quella scena che era lunga circa la metà. Si limitava a dare informazioni, ma quando l’abbiamo vista non trasmetteva nulla. Non c’erano per niente emozioni. Abbiamo capito di aver esagerato. Sono tornato a un montaggio precedente e l’ho rifilato un pochino… Quello che vedete è sostanzialmente quello che è accaduto sul set.