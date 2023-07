Quando la pandemia di nuovo Coronavirus stava esplodendo anche in Europa e negli Stati Uniti, Tom Cruise e il team di Mission: Impossible 7 si trovavano in Italia. Era la fine di febbraio del 2020 quando apprendevamo che quella che veniva ancora definita come un’emergenza e non una pandemia, aveva bloccato in hotel a Venezia Tom Cruise e imposto lo stop alle riprese del kolossal (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora, dopo una lavorazione ultimata proprio durante la pandemia, Mission: Impossible 7 (Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno) sta finalmente per invadere le sale cinematografiche di tutto il mondo e per Tom Cruise, come ha dichiarato all’Hollywood Reporter, è un sogno che diventa realtà:

Ne abbiamo parlato. Ne abbiamo sognato. È davvero qualcosa di molto, molto speciale.Con Top Gun: Maverick, hanno continuato a rimandare e rimandare la pellicola e per [McQuarrie] e me, questo è un film così ambizioso. Ed è stato un film molto impegnativo da produrre, come sai è successo tutto quello che è successo, ed è stato ancora più impegnativo. Quindi avere questa risposta… è davvero molto, molto speciale.

Quando la testata gli domanda se provi una certa pressione per le performance commerciali della pellicola, la star ha così risposto:

Faccio semplicemente i migliori film che posso fare, voglio che tutti abbiano successo, ma desidero anche tutti gli altri film abbiano successo. Penso a un film in termini di qualità e longevità, investo tutto me stesso quando ne faccio uno. Quindi, in realtà, il mio compito è solo cercare di fare il miglior film possibile per intrattenere il pubblico in quel particolare genere.

Si Instagram, il regista della pellicola, Christopher McQuarrie, ha pubblicato una foto celebrativa per l’uscita di Mission: Impossible 7 in cui lo vediamo ritratto insieme a Tom Cruise mentre mangiano dei— popcorn!

