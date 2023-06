Durante la promozione stampa di Mission: Impossible 7 (Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno), Tom Cruise ha spiegato, con ironia ma non troppo, che il già noto stunt motociclistico è stato girato il primo giorno di riprese per capire bene cosa fare con il film qualora ci fosse stato un qualche genere d’incidente (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Parlando con ET Canada alla premiere del film a Roma della scorsa settimana, Tom Cruise ha spiegato come un errore di calcolo durante un lancio col paracadute effettuato nelle fasi di progettazione dello stunt abbia quasi avuto delle conseguenze gravi.

È divertente che tu abbia menzionato l’ingegneria, perché, come potrai immaginare, c’è molta ingegneria coinvolta per capire come realizzare quella rampa, la posizione, la velocità, c’era da testare le condizioni del vento fin dall’inizio. È così che ho organizzato tutto. È così che affronto queste cose.

Prima di tutto, io e Mc Q [il regista Christopher McQuarrie], pensiamo a qualcosa e poi ci domandiamo: “Come lo facciamo?” e lo analizziamo in dettaglio. Per fortuna, ho fatto paracadutismo per anni, ho guidato motociclette e fatto salti di ogni tipo, ma devi perfezionarti e renderlo perfetto. Devo pensare alla performance, a dove quel elicottero va attraverso la scena per assicurarmi di non essere spazzato via dalla rampa. Non voglio essere spazzato via da quella rampa. E una volta che l’ho percorsa, non voglio che quel drone mi colpisca, capisci? Poi quando il mio paracadute si apre, puoi vederlo nel EPK (press kit elettronico, ndr.) quando sono nel dirupo per testare il vento in quella vasca e sono saltato dall’elicottero… puoi vedere che quando l’ho aperto ero nella posizione sbagliata e il paracadute si è girato verso il lato della montagna. Ci sono andato vicino. Il mio paracadute era abbastanza vicino al lato della montagna. Quindi devi veramente prestare attenzione ad ogni aspetto per assicurarti che [niente vada storto]. Sai, ho alcune cose in mente quando faccio tutto questo. Inoltre, sto anche producendo il film. Ed era il primo giorno.E pensavo “Facciamolo, portiamo a termine questa cosa”.

