Già qualche giorno fa siamo tornati a parlare dello spettacolare stunt in moto che Tom Cruise ha realizzato per Mission: Impossible 7 (Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno) perché il regista del kolossal, Christopher McQuarrie, aveva rivelato che la scena era stata girata nel primo giorni di riprese della pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Durante la World Premiere della pellicola che si è svolta qualche giorno fa a Roma, Tom Cruise ha scherzato proprio sullo spettacolare – e pericolosissimo stunt – spiegando che era naturale girarlo il primo giorno dato che così, se qualcosa fosse andato storto, la produzione avrebbe avuto tutto il tempo per fare le proprie valutazioni – in caso di infortunio o di qualcosa di ben peggire e irreversibile – sul cosa fare con l’investimento multimilionario necessario a dare vita a Mission: Impossible 7.

Beh, avremmo scoperto il primo giorno se la produzione del film sarebbe continuata oppure no! Era importante che tutti sapessero se il film sarebbe andato avanti o se bisognasse fermare tutto per una riscrittura. Mi stavo allenando e ero pronto. Quando fai una roba del genere la tua concentrazione deve essere affilata come una lama. Era molto importante che, durante la preparazione del film, fosse proprio la prima cosa. Non volevo lasciarla da parte e girare altre scene distraendomi da essa. Tutti erano pronti. Facciamolo e basta.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

La pellicola sarà nei cinema dal prossimo 12 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

