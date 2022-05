Dopo una lunga attesa, possiamo confermarvi che il primo trailer di– che in Italia si chiamerà– viene presentato da oggi nei cinema con le anteprime di Top Gun: Maverick.

[UPDATE – Guarda il trailer!]

Si tratta del trailer mostrato qualche settimana fa alla CinemaCon di Las Vegas, una preview davvero spettacolare che viene mostrata sul grande schermo in occasione di questa due giorni di anteprime del film con Tom Cruise in attesa poi di uscire online la settimana prossima.

Top Gun: Maverick, lo ricordiamo, arriverà poi “regolarmente” al cinema il 25 maggio. Questa sera noi saremo all’anteprima in Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, dove celebreremo i 25 anni del cinema e proietteremo la nostra intervista esclusiva con il regista Joseph Kosinski e un messaggio di Tom Cruise!

Questa la descrizione dettagliata del trailer:

Ethan Hunt (Tom Cruise) riceve una strigliata dal suo ex capo Kittrigde, interpretato da Henry Czerny, dal film del 1996.

“I giorni in cui combattevi per il cosiddetto bene superiore sono finiti”, dice Kittridge. “Abbiamo l’occasione di controllare la verità… I concetti di giusto e sbagliato per tutti, nei secoli a venire. Tu combatti per salvare un ideale che non esiste, non è mai esistito. Scegli da che parte stare”.

Vediamo immagini di combattimenti e inseguimenti tra Venezia, il Vaticano, le strade di Roma (la famosa sequenza con la cinquecento gialla), Tom Cruise nel deserto e grandi scazzottate sul treno, la Vedova in Bianco (Vanessa Kirby) contro Ilsa (Rebecca Ferguson), e un’intensa scena degli agenti vengono colpiti con un gas verde.

Il trailer finisce con il grande stunt di questo film, una scena svelata già lo scorso agosto: il salto da un dirupo con la motocicletta.