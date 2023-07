Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno sta per uscire al cinema: si tratta di un film in due parti, e se la produzione della prima parte è stata rallentata dalla pandemia, la produzione della seconda è stata bloccata dallo sciopero degli sceneggiatori. Nel frattempo, però, il regista Christopher McQuarrie e il cast hanno partecipato a un tour mondiale di lancio del settimo film, a partire dalla premiere che si è svolta a Roma il mese scorso. Proprio durante la premiere, il regista ha parlato con Collider aggiornando sulla produzione dell’ottavo film e spiegando quanto rimane da girare:

Tra le scene già girate, quella in cui Tom Cruise è legato a un biplano a testa in giù (uno degli stunt più costosi della saga, da cui peraltro ha tratto l’epico video mostrato alla CinemaCon dell’anno scorso). Lo sciopero degli sceneggiatori ha interrotto la produzione, ma sta permettendo a McQuarrie di pianificare al meglio la colossale sequenza che deve ancora essere girata:

Tutte le inquadrature di riempimento sono girate. Ci sono personaggi che ancora non avete conosciuto. E c’è una scena d’azione… come chiamarla? “Minore”, che coinvolge il team, che ancora non abbiamo girato e che sarà la prima che gireremo non appena torneremo sul set. Coinvolgerà degli elementi con cui non ho mai lavorato prima d’ora. È una grande sfida, ed è un programma fittissimo d’impegni. Il piano è che terminare le riprese all’inizio dell’anno prossimo.