Se si parla di Mission Impossible oramai si parla di stunt sempre più estremi di Tom Cruise e, dopo la scena sott’acqua del quinto film, Rogue Nation, in cui Cruise ha dovuto trattenere il fiato a lungo, l’attore, e il regista Christopher McQuarrie, sono pronti a spingersi oltre quel limite nel sequel in uscita il prossimo anno Mission: Impossible 8, ovvero Dead Reckoning: Parte due.

La prima parte, ancora nelle sale, nel suo finale preannuncia infatti una trama che ruoterà attorno, tra le altre cose, a lunghe sequenze sottomarine

McQuarrie ha parlato dell’approccio per questo tipo di scene a Collider: “Tom e io cerchiamo costantemente di rivisitare il nostro lavoro, chiedendoci dove e come avremmo potuto fare di meglio. Abbiamo già lavorato a sequenzE sott’acqua prima: sia in Edge of Tomorrow – Senza Domani, sia in Mission Impossible – Rogue Nation, ma in entrambi i casi non siamo rimasti del tutto soddisfatti. Ci siamo quindi chiesti perché non fossimo soddisfatti di quelle sequenze in particolare. Quali erano tutti i fattori che giocavano a nostro sfavore? Il problema principale in entrambi i casi era la nostra scarsa conoscenza in materia. Tutto quello che vedrete in Dead Reckoning deriva da ciò che abbiamo appreso dai nostri errori nei lavori precedenti e poi realizzato meglio in seguito“.

Ricordiamo che Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Due uscirà il 28 giugno 2024. Qui trovate la scheda del film.

