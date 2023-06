A dispetto di quanto riportato da Empire alcuni giorni fa, le riprese di Mission: Impossible 8 – Dead Reckoning Parte 2 non hanno subito una battuta d’arresto a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

La produzione si è effettivamente fermata dopo il completamento di circa il 40% della pellicola e aver toccato l’Artico, Svalbard, il Sud Africa e anche l’Italia, ma non per lo sciopero.

Come rivelato da Deadline, infatti, il regista Christopher McQuarrie e Tom Cruise si sono presi una pausa dalla lavorazione per concentrarsi totalmente sulla promozione del settimo capitolo in arrivo a luglio. A estate inoltrata, poi, torneranno sul set come da programma.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+

Sciopero degli sceneggiatori: gli ultimi aggiornamenti

Classifiche consigliate